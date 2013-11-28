Усі старі приміські потяги замінять на сучасні за два роки. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Rail.insider із посиланням на Укрінформ.
За словами посадовця, планується замінити електрички та дизель-потяги.
«Ми вже зараз активно оновлюємо рухомий склад. Щомісяця Укрзалізниця отримує кілька десятків нових вагонів. Також плануємо замінити й приміські потяги. Першими будемо замінювати електрички. Потім перейдемо до дизельних приміських потягів», — сказав Олександр Кубраков.
Процес передбачається завершити за два роки.
Міністр вважає такі плани реальними. Він зазначив, що два роки тому ніхто не вірив що в Україні буде відремонтовано таку кількість доріг.
«Але ми це зробили. Так само буде і з поїздами. Якщо говорити про Черкащину, то через два роки тут не буде старих дизельних локомотивів 1972 року випуску», — запевнив урядовець.
Відповідно до звіту ТСК, нещодавно схваленого Верховною Радою, в експлуатації Укрзалізниці станом на 2020 рік перебувало понад 1 тис. секцій приміських дизель- та електропоїздів (927 секцій електропоїздів та 150 секцій дизель-поїздів). Із них 61% експлуатувалися в непридатному для цього стані, а 41% потребували ремонту.
Разом із тим УЗ проводить тендер, згідно з яким планує придбати лише 80 приміських і регіональних поїздів (приблизно 240 секцій). На цей конкурс подано 3 заявки.