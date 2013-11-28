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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2487248824892490

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 24
MHPC по 225
38%
9
UNAF по 295
42%
10
CEEN по 8,4
21%
5
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:18

  Yuri_Z написав:joik Это?
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7324010/


Да, в самом конце об Укрнефти!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:49

Такое себе... особливо про повернемо приват... воно сц... своїм фірмам нафти відгрузило, а потім через суди укрнафта частково повернула кошти за ту нафту через 5 років... в цьому вся єта бабушка

І робить вигляд що він там в укрнафті нічим не заправляє... брехло

  joik написав:
  ib_investor написав:П‘яте питання не рроголосовано ні першим, ні другим проектом рішення.
Таким чином, наскільки я розумію, рішення про передачу майна не прийнято.


Всем рекомендую прослушать интервью Коломойского Укрправде, на сайте есть аудио файл.
Там все сказано заранее!!!
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:52

break news

Акціонери "Укрнафти" не ухвалили рішень щодо розподілу активів та спірного газу – учасник зборів
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:52

KVBZ

Міністр інфраструктури обіцяє за два роки замінити всі старі приміські потяги
https://www.railinsider.com.ua/za-dva-r ... i-potyagy/
Усі старі приміські потяги замінять на сучасні за два роки. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Rail.insider із посиланням на Укрінформ.

За словами посадовця, планується замінити електрички та дизель-потяги.

«Ми вже зараз активно оновлюємо рухомий склад. Щомісяця Укрзалізниця отримує кілька десятків нових вагонів. Також плануємо замінити й приміські потяги. Першими будемо замінювати електрички. Потім перейдемо до дизельних приміських потягів», — сказав Олександр Кубраков.

Процес передбачається завершити за два роки.

Міністр вважає такі плани реальними. Він зазначив, що два роки тому ніхто не вірив що в Україні буде відремонтовано таку кількість доріг.

«Але ми це зробили. Так само буде і з поїздами. Якщо говорити про Черкащину, то через два роки тут не буде старих дизельних локомотивів 1972 року випуску», — запевнив урядовець.

Відповідно до звіту ТСК, нещодавно схваленого Верховною Радою, в експлуатації Укрзалізниці станом на 2020 рік перебувало понад 1 тис. секцій приміських дизель- та електропоїздів (927 секцій електропоїздів та 150 секцій дизель-поїздів). Із них 61% експлуатувалися в непридатному для цього стані, а 41% потребували ремонту.

Разом із тим УЗ проводить тендер, згідно з яким планує придбати лише 80 приміських і регіональних поїздів (приблизно 240 секцій). На цей конкурс подано 3 заявки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:01

Вчера в Юнафе был ацкий рост, особенно впечатлили объемы - 20 акций за день

Сегодня за первые полчаса уже 80 акций. Причем все покупки с оферов.
Буитдорожать))) :mrgreen:
zzzzzz
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:19

мега ліквідність! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:34

На скільки я розумію ціна викупу акцій Укрнафти у бабушки буде по оцінці Ернст&Янг, що виходить коло 1300грн/акція. Чи є якісь реальні механізми у дрібних мінорів впихнути свої по такій ціні?
gaydamacha
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:27

  gaydamacha написав: по оцінці Ернст&Янг, що виходить коло 1300грн/акція.

Размечтался! 1258,56 за акцию.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:08

Вчера Укрнафта +19,8%, сегодня Квбз +19,5%. Локомотивы роста :lol:
Yuri_Z
 
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