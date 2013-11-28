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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51
Объясните профану, почему государство имея 50% + 1 акцию, не может послать бородатую бабушку в далекое эротическое путешествие? Надо 2/3 голосов?
Почему имея большинство оно (государство) не может навести порядок? Одни проститутки сидят в креслах?
Зы. Особо не вникал, что твориться в "Укрнафте".
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53
тому що державою керує маріонетка ІВК
нема кому його послати хоть кудась, вже не кажучи про згадану вами подорож
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greenozon
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:55
Yuri_Z написав: gaydamacha написав:
по оцінці Ернст&Янг, що виходить коло 1300грн/акція.
Размечтался! 1258,56 за акцию.
68.25 млрд - это `Ринкова вартість майна, що передається до Нафта-Актив`, а не всей УНАФ. То есть как минимум нужно умножить на два.
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San
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