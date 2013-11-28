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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2488248924902491

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 24
MHPC по 225
38%
9
UNAF по 295
42%
10
CEEN по 8,4
21%
5
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51

UNAF

Объясните профану, почему государство имея 50% + 1 акцию, не может послать бородатую бабушку в далекое эротическое путешествие? Надо 2/3 голосов?
Почему имея большинство оно (государство) не может навести порядок? Одни проститутки сидят в креслах?
Зы. Особо не вникал, что твориться в "Укрнафте".
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53

тому що державою керує маріонетка ІВК
нема кому його послати хоть кудась, вже не кажучи про згадану вами подорож :( :(
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:55

  Yuri_Z написав:
  gaydamacha написав: по оцінці Ернст&Янг, що виходить коло 1300грн/акція.

Размечтался! 1258,56 за акцию.

68.25 млрд - это `Ринкова вартість майна, що передається до Нафта-Актив`, а не всей УНАФ. То есть как минимум нужно умножить на два.
San
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:26

San

Если верить Янгам в оценке и взять долю Бени, то у меня получилось 3127 грн./акция.
Чур не кидать в меня камни:)
gmm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:05

  gmm написав:San

Если верить Янгам в оценке и взять долю Бени, то у меня получилось 3127 грн./акция.
Чур не кидать в меня камни:)


Наглядова рада цю оцінку затвердила 15.02.2022.
Так що Янгам віримо 😊
reestr
 
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