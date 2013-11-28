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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2488248924902491

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 25
MHPC по 225
36%
9
UNAF по 295
40%
10
CEEN по 8,4
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51

UNAF

Объясните профану, почему государство имея 50% + 1 акцию, не может послать бородатую бабушку в далекое эротическое путешествие? Надо 2/3 голосов?
Почему имея большинство оно (государство) не может навести порядок? Одни проститутки сидят в креслах?
Зы. Особо не вникал, что твориться в "Укрнафте".
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53

тому що державою керує маріонетка ІВК
нема кому його послати хоть кудась, вже не кажучи про згадану вами подорож :( :(
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:55

  Yuri_Z написав:
  gaydamacha написав: по оцінці Ернст&Янг, що виходить коло 1300грн/акція.

Размечтался! 1258,56 за акцию.

68.25 млрд - это `Ринкова вартість майна, що передається до Нафта-Актив`, а не всей УНАФ. То есть как минимум нужно умножить на два.
San
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:26

San

Если верить Янгам в оценке и взять долю Бени, то у меня получилось 3127 грн./акция.
Чур не кидать в меня камни:)
gmm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:05

  gmm написав:San

Если верить Янгам в оценке и взять долю Бени, то у меня получилось 3127 грн./акция.
Чур не кидать в меня камни:)


Наглядова рада цю оцінку затвердила 15.02.2022.
Так що Янгам віримо 😊
reestr
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 00:56

  zzzzzz написав:Вчера в Юнафе был ацкий рост, особенно впечатлили объемы - 20 акций за день

Сегодня за первые полчаса уже 80 акций. Причем все покупки с оферов.
Буитдорожать))) :mrgreen:

Ирония не уместна. Будьте обьективны и умейте признавать ошибки. Вы своё уже прошляпили "продав весной" и "допродав осенью 2020го недопроданное")) :mrgreen:
Теперь вот, снова разводите демагогию. Ну нету ликвидности на УБе, нету. Это и ежу понятно :lol:Но убийство клерками из нкцпфр отечественного рынка акций не повод утверждать, проклятый унаф НИКОМУ не нужен. Предложите в понедельник офер на пару тысяч бумаг по 300 гривен и всё поймётн сами :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:09

paolot
Я почти все продал. Остался маленький пакет Юнафа и Квбз.
Ничего против роста не имею)))
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:06

zzzzzz
А Kvbz до какой отметки планируешь держать или внукам?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:09

Ооо, объемы :) уже появились
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:45

Налетай пока дают :mrgreen:
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Yuri_Z
 
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