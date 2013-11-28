Объясните профану, почему государство имея 50% + 1 акцию, не может послать бородатую бабушку в далекое эротическое путешествие? Надо 2/3 голосов? Почему имея большинство оно (государство) не может навести порядок? Одни проститутки сидят в креслах? Зы. Особо не вникал, что твориться в "Укрнафте".
zzzzzz написав:Вчера в Юнафе был ацкий рост, особенно впечатлили объемы - 20 акций за день
Сегодня за первые полчаса уже 80 акций. Причем все покупки с оферов. Буитдорожать)))
Ирония не уместна. Будьте обьективны и умейте признавать ошибки. Вы своё уже прошляпили "продав весной" и "допродав осенью 2020го недопроданное")) Теперь вот, снова разводите демагогию. Ну нету ликвидности на УБе, нету. Это и ежу понятно Но убийство клерками из нкцпфр отечественного рынка акций не повод утверждать, проклятый унаф НИКОМУ не нужен. Предложите в понедельник офер на пару тысяч бумаг по 300 гривен и всё поймётн сами