АТ "Укрзалізниця" (УЗ), враховуючи матеріальні збитки, яких завдали Україні РФ і Білорусь, не поверне російським і білоруським власникам їхні вантажні вагони, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на своїй Facebook-сторінці у ніч на четвер.
За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.
"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.
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greenozon написав:ще 3 дня і можна буде нашару збирати нікому не потрібні фантікі на асфальті..
про які саме фантики? чому так вирішили що саме 3 дні?
неактуально.
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