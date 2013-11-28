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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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MHPC по 225
35%
9
UNAF по 295
38%
10
CEEN по 8,4
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:24

АТ "Укрзалізниця" (УЗ), враховуючи матеріальні збитки, яких завдали Україні РФ і Білорусь, не поверне російським і білоруським власникам їхні вантажні вагони, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на своїй Facebook-сторінці у ніч на четвер.

За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.

"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0325867613
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:40

  greenozon написав:ще 3 дня і можна буде нашару збирати нікому не потрібні фантікі на асфальті..

про які саме фантики? чому так вирішили що саме 3 дні?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:42

  Raymond написав:
  greenozon написав:ще 3 дня і можна буде нашару збирати нікому не потрібні фантікі на асфальті..

про які саме фантики? чому так вирішили що саме 3 дні?


неактуально.
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:33

Найгірший результат – в австрійського Raiffeisen Bank, який втратив майже половину ринкової вартості.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/3/683197/

цікаво чи укр BAVL просяде
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greenozon
 
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