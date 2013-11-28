АТ "Укрзалізниця" (УЗ), враховуючи матеріальні збитки, яких завдали Україні РФ і Білорусь, не поверне російським і білоруським власникам їхні вантажні вагони, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на своїй Facebook-сторінці у ніч на четвер.
За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.
"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.
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Останні новини ще від 1 березня, чи були свіжіші? так і під санції можна попасти