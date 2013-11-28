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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2490249124922493

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 26
MHPC по 225
35%
9
UNAF по 295
38%
10
CEEN по 8,4
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:24

АТ "Укрзалізниця" (УЗ), враховуючи матеріальні збитки, яких завдали Україні РФ і Білорусь, не поверне російським і білоруським власникам їхні вантажні вагони, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на своїй Facebook-сторінці у ніч на четвер.

За його словами, минулої доби до ЦТЛ УЗ почали звертатися власники білоруських і російських вагонів з вимогами переадресації та повернення їхнього рухомого складу, розташованого зараз в Україні.

"Дивлячись на матеріальні збитки, яких завдали Україні – країна-агресор (РФ) та її союзник (РБ); а найголовніше - враховуючи тисячі невинних жертв, вбитих загарбниками… весь рухомий склад, вантажі ті інше НЕ будуть повертатися країнам-окупантам!", - повідомив Ткачов.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0325867613
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:40

  greenozon написав:ще 3 дня і можна буде нашару збирати нікому не потрібні фантікі на асфальті..

про які саме фантики? чому так вирішили що саме 3 дні?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:42

  Raymond написав:
  greenozon написав:ще 3 дня і можна буде нашару збирати нікому не потрібні фантікі на асфальті..

про які саме фантики? чому так вирішили що саме 3 дні?


неактуально.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:33

Найгірший результат – в австрійського Raiffeisen Bank, який втратив майже половину ринкової вартості.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/3/683197/

цікаво чи укр BAVL просяде
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:53

AVDK обстрілюють рашиські окупанти

https://www.unian.ua/war/avdijivka-rosi ... 42583.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:17

  greenozon написав:Найгірший результат – в австрійського Raiffeisen Bank, який втратив майже половину ринкової вартості.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/3/683197/

цікаво чи укр BAVL просяде

BAVL будет полна опа((((
печально то что его даже до войны продать нельзя было
только мелкие лоты
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:32

багато американських і німецькі банки заявили про вихід із ру-ринку,
але Райфайзен вперто заявляє -


"Росія – ключовий ринок групи RBI. Райффайзен Банк будує успішний бізнес на російському ринку вже понад 25 років. Ми готові забезпечити повну та безперебійну доступність фінансових сервісів для наших клієнтів"


Останні новини ще від 1 березня, чи були свіжіші?
так і під санції можна попасти :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:36

Re: Идеи: портфель

нет, райф выйдет но убытки будут колосальные в т.ч. и в украине


аваль перестанет платить дивы, поэтому его цена вернется на 8-10 копеет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:57

через 12 днів УЗ починає імплементацію плану -

---
Укрзалізниця розпочинає націоналізацію російських вагонів, що перебувають в Україні. За даними УЗ, зараз 15 тисяч російських вагонів стоять на коліях України, вони належать 250 компаніям.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-nac ... 32628.html

закон https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39165
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:32

Re: Идеи: портфель

AZST все. полностью уничтожен
Олежан
 
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