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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2491249224932494

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 26
MHPC по 225
35%
9
UNAF по 295
38%
10
CEEN по 8,4
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:24

  Олежан написав:AZST все. полностью уничтожен

"... Рано говорить о том, что комбинат остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим комбинат, возродим его и он будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, Азовсталь – это Украина. Была, есть и будет", – резюмирует глава комбината.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/19/684342/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:32

Mhpc

Мироновский хлебопродукт не планирует выплачивать купон (проценты) по облигациям с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США, выплата по которым была запланирована на 19 марта 2022 года.

Вроде как был кэш в районе $200 млн. Решили подстраховаться?
Сейчас в Лондоне цена 3,5 за одну акцию...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:36

Re: Идеи: портфель

конечно
никто не будет платить по долгам пока идет война
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:27

Mhpc за сегодня минус 1%, цена 3,47 за одну акцию.
https://www.londonstockexchange.com/sto ... mpany-page

У кого есть выход на зарубежные площадки, подбираете или...?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:01

  Yuri_Z написав:Mhpc за сегодня минус 1%, цена 3,47 за одну акцию.
https://www.londonstockexchange.com/sto ... mpany-page

У кого есть выход на зарубежные площадки, подбираете или...?

Денег нет больше, и так затареный был...
Самое главное чтоб все были живы и здоровы! Все будет Украина!
VitaliyN
 
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