"... Рано говорить о том, что комбинат остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим комбинат, возродим его и он будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, Азовсталь – это Украина. Была, есть и будет", – резюмирует глава комбината. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/19/684342/
Мироновский хлебопродукт не планирует выплачивать купон (проценты) по облигациям с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США, выплата по которым была запланирована на 19 марта 2022 года.
Вроде как был кэш в районе $200 млн. Решили подстраховаться? Сейчас в Лондоне цена 3,5 за одну акцию...