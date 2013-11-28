"... Рано говорить о том, что комбинат остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим комбинат, возродим его и он будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, Азовсталь – это Украина. Была, есть и будет", – резюмирует глава комбината. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/19/684342/
Мироновский хлебопродукт не планирует выплачивать купон (проценты) по облигациям с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США, выплата по которым была запланирована на 19 марта 2022 года.
Вроде как был кэш в районе $200 млн. Решили подстраховаться? Сейчас в Лондоне цена 3,5 за одну акцию...
МХП назвав причини неплатоспроможності, що призвели до дефолту: 1. МХП значно знизив експортні поставки своєї продукції, і, відповідно, у компанії скоротилася експортна виручка. Причина скорочення експортних постачань – у заблокованих морських портах. Адже саме морем йшли основні поставки продукції МХП за кордон. При цьому постачання автошляхами проблеми в цілому не вирішує. Це набагато дорожче. І до того ж, через війну автодороги в нашій країні зазнали великих руйнувань. 2. Птахофабрики компанії, на щастя, не постраждали. Однак вони сьогодні працюють далеко не на повну потужність через те, що компанія переорієнтувалася на внутрішній ринок. А потреби внутрішнього ринку значно нижчі, ніж може виробляти МХП. 3. Ще одна причина зниження платоспроможності МХП – втрата складу із замороженою продукцією. По ньому 12 березня було здійснено ракетний удар. Внаслідок пожежі, що спалахнула, згоріло приміщення складу разом з продукцією на суму 8,5 млн доларів, яка в ньому зберігалася. 4. Крім того, виробник Нашої Ряби узяв на себе велику частину гуманітарної місії. Відповідно, з початку війни в Україні компанія передала понад 6 тисяч тонн своєї продукції безоплатно. 5. До того ж, з першого дня війни Нацбанк України запровадив обмеження щодо валютних переказів за кордон. (biz.today.ua)
МХП назвав причини неплатоспроможності, що призвели до дефолту: 1. МХП значно знизив експортні поставки своєї продукції, і, відповідно, у компанії скоротилася експортна виручка. Причина скорочення експортних постачань – у заблокованих морських портах. Адже саме морем йшли основні поставки продукції МХП за кордон. При цьому постачання автошляхами проблеми в цілому не вирішує. Це набагато дорожче. І до того ж, через війну автодороги в нашій країні зазнали великих руйнувань. 2. Птахофабрики компанії, на щастя, не постраждали. Однак вони сьогодні працюють далеко не на повну потужність через те, що компанія переорієнтувалася на внутрішній ринок. А потреби внутрішнього ринку значно нижчі, ніж може виробляти МХП. 3. Ще одна причина зниження платоспроможності МХП – втрата складу із замороженою продукцією. По ньому 12 березня було здійснено ракетний удар. Внаслідок пожежі, що спалахнула, згоріло приміщення складу разом з продукцією на суму 8,5 млн доларів, яка в ньому зберігалася. 4. Крім того, виробник Нашої Ряби узяв на себе велику частину гуманітарної місії. Відповідно, з початку війни в Україні компанія передала понад 6 тисяч тонн своєї продукції безоплатно. 5. До того ж, з першого дня війни Нацбанк України запровадив обмеження щодо валютних переказів за кордон. (biz.today.ua)
Сумна історія, тепер акції тримати потрібно років 5....
VitaliyN Я балуюся інтрадей МХП. Чудові спреди до 10%. Але мені вистачає 3-4%. Обожнюю так торгувати, закинув гачок і чекаєш, як рибалка, тільки цікавіше. Буває по три рази на день клює. Енвел енерджи така сама пєтрушка. Слава ЗСУ!
greenozon Я ні, не підбираю. Намагаюсь виходити в кеш, зробивши свою справу кожної сессії. Я дуже сумніваюсь, що ми ( в тому числі МХП та ЕНВЕЛ) вже пережили найгірші часи. Дуже хочу помилитися, але здається що нам ще прийдеться познайомитися зі смаком заріна або іпріта((( Думаю в такому становищі підбирати дуже ризиковано. Ну, досить про сумне, перемога все одно буде за нами. А тоді вже заробимо і руками і головою)