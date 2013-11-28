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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2491249224932494

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 26
MHPC по 225
35%
9
UNAF по 295
38%
10
CEEN по 8,4
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:24

  Олежан написав:AZST все. полностью уничтожен

"... Рано говорить о том, что комбинат остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим комбинат, возродим его и он будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, Азовсталь – это Украина. Была, есть и будет", – резюмирует глава комбината.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/19/684342/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:32

Mhpc

Мироновский хлебопродукт не планирует выплачивать купон (проценты) по облигациям с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США, выплата по которым была запланирована на 19 марта 2022 года.

Вроде как был кэш в районе $200 млн. Решили подстраховаться?
Сейчас в Лондоне цена 3,5 за одну акцию...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:36

Re: Идеи: портфель

конечно
никто не будет платить по долгам пока идет война
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:27

Mhpc за сегодня минус 1%, цена 3,47 за одну акцию.
https://www.londonstockexchange.com/sto ... mpany-page

У кого есть выход на зарубежные площадки, подбираете или...?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:01

  Yuri_Z написав:Mhpc за сегодня минус 1%, цена 3,47 за одну акцию.
https://www.londonstockexchange.com/sto ... mpany-page

У кого есть выход на зарубежные площадки, подбираете или...?

Денег нет больше, и так затареный был...
Самое главное чтоб все были живы и здоровы! Все будет Украина!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:11

Mhpc

МХП назвав причини неплатоспроможності, що призвели до дефолту:
1. МХП значно знизив експортні поставки своєї продукції, і, відповідно, у компанії скоротилася експортна виручка. Причина скорочення експортних постачань – у заблокованих морських портах. Адже саме морем йшли основні поставки продукції МХП за кордон. При цьому постачання автошляхами проблеми в цілому не вирішує. Це набагато дорожче. І до того ж, через війну автодороги в нашій країні зазнали великих руйнувань.
2. Птахофабрики компанії, на щастя, не постраждали. Однак вони сьогодні працюють далеко не на повну потужність через те, що компанія переорієнтувалася на внутрішній ринок. А потреби внутрішнього ринку значно нижчі, ніж може виробляти МХП.
3. Ще одна причина зниження платоспроможності МХП – втрата складу із замороженою продукцією. По ньому 12 березня було здійснено ракетний удар. Внаслідок пожежі, що спалахнула, згоріло приміщення складу разом з продукцією на суму 8,5 млн доларів, яка в ньому зберігалася.
4. Крім того, виробник Нашої Ряби узяв на себе велику частину гуманітарної місії. Відповідно, з початку війни в Україні компанія передала понад 6 тисяч тонн своєї продукції безоплатно.
5. До того ж, з першого дня війни Нацбанк України запровадив обмеження щодо валютних переказів за кордон. (biz.today.ua)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:11

  Yuri_Z написав:
МХП назвав причини неплатоспроможності, що призвели до дефолту:
1. МХП значно знизив експортні поставки своєї продукції, і, відповідно, у компанії скоротилася експортна виручка. Причина скорочення експортних постачань – у заблокованих морських портах. Адже саме морем йшли основні поставки продукції МХП за кордон. При цьому постачання автошляхами проблеми в цілому не вирішує. Це набагато дорожче. І до того ж, через війну автодороги в нашій країні зазнали великих руйнувань.
2. Птахофабрики компанії, на щастя, не постраждали. Однак вони сьогодні працюють далеко не на повну потужність через те, що компанія переорієнтувалася на внутрішній ринок. А потреби внутрішнього ринку значно нижчі, ніж може виробляти МХП.
3. Ще одна причина зниження платоспроможності МХП – втрата складу із замороженою продукцією. По ньому 12 березня було здійснено ракетний удар. Внаслідок пожежі, що спалахнула, згоріло приміщення складу разом з продукцією на суму 8,5 млн доларів, яка в ньому зберігалася.
4. Крім того, виробник Нашої Ряби узяв на себе велику частину гуманітарної місії. Відповідно, з початку війни в Україні компанія передала понад 6 тисяч тонн своєї продукції безоплатно.
5. До того ж, з першого дня війни Нацбанк України запровадив обмеження щодо валютних переказів за кордон. (biz.today.ua)


Сумна історія, тепер акції тримати потрібно років 5....
joik
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:28

VitaliyN
Я балуюся інтрадей МХП. Чудові спреди до 10%. Але мені вистачає 3-4%. Обожнюю так торгувати, закинув гачок і чекаєш, як рибалка, тільки цікавіше. Буває по три рази на день клює. Енвел енерджи така сама пєтрушка.
Слава ЗСУ!
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:36

bulldog-zp

по 1$ підбираєте ніштячкі? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 23:04

greenozon
Я ні, не підбираю. Намагаюсь виходити в кеш, зробивши свою справу кожної сессії. Я дуже сумніваюсь, що ми ( в тому числі МХП та ЕНВЕЛ) вже пережили найгірші часи. Дуже хочу помилитися, але здається що нам ще прийдеться познайомитися зі смаком заріна чи іпріта((( :cry: Думаю в такому становищі підбирати дуже ризиковано. Ну, досить про сумне, перемога все одно буде за нами. А тоді вже заробимо і руками і головою)
bulldog-zp
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