Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "МХП" (Київ) 2021 закінчила з чистим прибутком 393 млн доларів проти збитку 133 млн доларів у 2020 році. Про це йдеться у звіті компанії, передають Українські Новини. Чистий прибуток до курсових різниць становив 353 млн доларів, що у 5 разів вище, ніж у 2020 році. При цьому дохід компанії за рік збільшився на 24,1%, або на 461 млн доларів, до 2,372 млрд доларів порівняно з 2020 роком в основному за рахунок збільшення продажів м'яса. Експортний виторг становив 1 265 млн доларів, що на 25% більше, ніж минулого року. Також торік скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) збільшився на 79% до 709 млн доларів порівняно з 2020 роком, а EBITDA без урахування ефекту застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS 16) – на 91% до 648 млн доларів. Як повідомляли Українськi Новини, у 2021 році МХП збільшила обсяги продажу м'яса птиці на 0,6%, або на 4,08 тис. тонн до 704,01 тис. тонн порівняно з 2020 роком. 2020 рік МХП закінчив зі збитками 133 млн доларів проти прибутку 215 млн доларів у 2019 році. 2 лютого 2021 року компанія "Миронівський хлібопродукт" офіційно змінила юридичну назву на МХП. МХП – вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба". (ukranews.com)