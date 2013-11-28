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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 20:21

Україна націоналізує ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/2/685126/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:53

Авдіївський...
https://interfax.com.ua/news/general/826894.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 17:47

Змінено регламент сквізауту у воєнний час
https://finclub.net/ua/news/zmineno-reg ... -chas.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:08

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "МХП" (Київ) 2021 закінчила з чистим прибутком 393 млн доларів проти збитку 133 млн доларів у 2020 році.
Про це йдеться у звіті компанії, передають Українські Новини.
Чистий прибуток до курсових різниць становив 353 млн доларів, що у 5 разів вище, ніж у 2020 році.
При цьому дохід компанії за рік збільшився на 24,1%, або на 461 млн доларів, до 2,372 млрд доларів порівняно з 2020 роком в основному за рахунок збільшення продажів м'яса.
Експортний виторг становив 1 265 млн доларів, що на 25% більше, ніж минулого року.
Також торік скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) збільшився на 79% до 709 млн доларів порівняно з 2020 роком, а EBITDA без урахування ефекту застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS 16) – на 91% до 648 млн доларів.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2021 році МХП збільшила обсяги продажу м'яса птиці на 0,6%, або на 4,08 тис. тонн до 704,01 тис. тонн порівняно з 2020 роком.
2020 рік МХП закінчив зі збитками 133 млн доларів проти прибутку 215 млн доларів у 2019 році.
2 лютого 2021 року компанія "Миронівський хлібопродукт" офіційно змінила юридичну назву на МХП.
МХП – вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба". (ukranews.com)
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