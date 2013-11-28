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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2492249324942495

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 20:21

Україна націоналізує ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/2/685126/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:53

Авдіївський...
https://interfax.com.ua/news/general/826894.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 17:47

Змінено регламент сквізауту у воєнний час
https://finclub.net/ua/news/zmineno-reg ... -chas.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:08

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "МХП" (Київ) 2021 закінчила з чистим прибутком 393 млн доларів проти збитку 133 млн доларів у 2020 році.
Про це йдеться у звіті компанії, передають Українські Новини.
Чистий прибуток до курсових різниць становив 353 млн доларів, що у 5 разів вище, ніж у 2020 році.
При цьому дохід компанії за рік збільшився на 24,1%, або на 461 млн доларів, до 2,372 млрд доларів порівняно з 2020 роком в основному за рахунок збільшення продажів м'яса.
Експортний виторг становив 1 265 млн доларів, що на 25% більше, ніж минулого року.
Також торік скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) збільшився на 79% до 709 млн доларів порівняно з 2020 роком, а EBITDA без урахування ефекту застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS 16) – на 91% до 648 млн доларів.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2021 році МХП збільшила обсяги продажу м'яса птиці на 0,6%, або на 4,08 тис. тонн до 704,01 тис. тонн порівняно з 2020 роком.
2020 рік МХП закінчив зі збитками 133 млн доларів проти прибутку 215 млн доларів у 2019 році.
2 лютого 2021 року компанія "Миронівський хлібопродукт" офіційно змінила юридичну назву на МХП.
МХП – вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба". (ukranews.com)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:56

  Yuri_Z написав:
Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "МХП" (Київ) 2021 закінчила з чистим прибутком 393 млн доларів проти збитку 133 млн доларів у 2020 році.
Про це йдеться у звіті компанії, передають Українські Новини.
Чистий прибуток до курсових різниць становив 353 млн доларів, що у 5 разів вище, ніж у 2020 році.
При цьому дохід компанії за рік збільшився на 24,1%, або на 461 млн доларів, до 2,372 млрд доларів порівняно з 2020 роком в основному за рахунок збільшення продажів м'яса.
Експортний виторг становив 1 265 млн доларів, що на 25% більше, ніж минулого року.
Також торік скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) збільшився на 79% до 709 млн доларів порівняно з 2020 роком, а EBITDA без урахування ефекту застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS 16) – на 91% до 648 млн доларів.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2021 році МХП збільшила обсяги продажу м'яса птиці на 0,6%, або на 4,08 тис. тонн до 704,01 тис. тонн порівняно з 2020 роком.
2020 рік МХП закінчив зі збитками 133 млн доларів проти прибутку 215 млн доларів у 2019 році.
2 лютого 2021 року компанія "Миронівський хлібопродукт" офіційно змінила юридичну назву на МХП.
МХП – вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба". (ukranews.com)


Чогось відчуваю, що, незважаючи на результати, дивідендів за 21 не буде!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:48

Война в стране!
Какие нах дивиденды
Кто может закупайтесь!
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VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:56

  VitaliyN написав:Война в стране!
Какие нах дивиденды
Кто может закупайтесь!
У меня денег нет...


де закупатись? укрфонда заморожена із першого дня війни
НБУ закрив усі дірки - закордонні брокери курять бамбук

а таки да - укр. агрокантори сильно впали в ціні, недавно дивився Варшавську біржу WSE
ФФ не має доступу на WSE, лишається IBKR?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:53

  greenozon написав:
  VitaliyN написав:Война в стране!
Какие нах дивиденды
Кто может закупайтесь!
У меня денег нет...


де закупатись? укрфонда заморожена із першого дня війни
НБУ закрив усі дірки - закордонні брокери курять бамбук

а таки да - укр. агрокантори сильно впали в ціні, недавно дивився Варшавську біржу WSE
ФФ не має доступу на WSE, лишається IBKR?

в IBKR есть тикер MHPC на LSE по 4 бакса
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:36

nekefer
a доступ до WSE він надає?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:45

  greenozon написав:nekefer
a доступ до WSE він надає?

ни разу не покупал но в списке есть
https://www.interactivebrokers.co.uk/en ... ductbuffer
nekefer
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