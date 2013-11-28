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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40
What is dead may never die!
(То, что мертво, умереть не может)https://ibb.co/Lp1nZbY
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Yuri_Z
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