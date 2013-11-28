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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2493249424952496

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40

What is dead may never die! :mrgreen: (То, что мертво, умереть не может)
https://ibb.co/Lp1nZbY
Yuri_Z
 
Повідомлень: 385
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 2493249424952496
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Модератори: Ірина_, Модератор

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