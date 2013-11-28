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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40
What is dead may never die! (То, что мертво, умереть не может)
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:22
Фридом и экзанте дают доступ куда только хочешь!!!
Я через Фридом работаю.
МХП по 4 - это подарок, еще тема ферэкспо по 1,4 фунта. Можно брать!Но есть нюанс, валюту туда сейчас из Украины не закинуть.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:49
VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше
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