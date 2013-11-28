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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40

What is dead may never die! :mrgreen: (То, что мертво, умереть не может)
https://ibb.co/Lp1nZbY
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:22

Фридом и экзанте дают доступ куда только хочешь!!!
Я через Фридом работаю.
МХП по 4 - это подарок, еще тема ферэкспо по 1,4 фунта. Можно брать!Но есть нюанс, валюту туда сейчас из Украины не закинуть.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:49

VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:35

  greenozon написав:VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше

Все может быть....
Влюбом инвестировании есть риск! А с нашими эмитентами , да еще в условиях войны-это понятно.
Но У МХП земельный банк не пострадал, мощности тоже. Закрытие «Бекона» на Домбасе и уничтожение склада на 200млн грн -это мелочи. С продажей масла и зерновых будет напряг-это минус. Экспорт в Европу будет , как и был. Европа пошлины и квоты сняла на год- это плюс! Цена курицы на максимумах. 15 процентов бизнеса собственно в Европе находится-большой плюс!
Есть смысл рискнуть, если у кого есть средства на торговых счетах.
VitaliyN
 
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