|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40
What is dead may never die! (То, что мертво, умереть не может)
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:22
Фридом и экзанте дают доступ куда только хочешь!!!
Я через Фридом работаю.
МХП по 4 - это подарок, еще тема ферэкспо по 1,4 фунта. Можно брать!Но есть нюанс, валюту туда сейчас из Украины не закинуть.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:49
VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:35
Все может быть....
Влюбом инвестировании есть риск! А с нашими эмитентами , да еще в условиях войны-это понятно.
Но У МХП земельный банк не пострадал, мощности тоже. Закрытие «Бекона» на Домбасе и уничтожение склада на 200млн грн -это мелочи. С продажей масла и зерновых будет напряг-это минус. Экспорт в Европу будет , как и был. Европа пошлины и квоты сняла на год- это плюс! Цена курицы на максимумах. 15 процентов бизнеса собственно в Европе находится-большой плюс!
Есть смысл рискнуть, если у кого есть средства на торговых счетах.
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:05
DOEN
Згідно Звіту про фінансовий стан на 31.03.2022 власний капітал ПАТ«Донбасенерго» має від’ємне значення у розмірі 457 797 тис. грн., тобто балансова вартість активів ПАТ«Донбасенерго» менш всіх його зобов'язань.
У зв’язку з цим, ПАТ «Донбасенерго» повідомляє, що має ознаки банкрутства.
Дані відомості щодо наявності ознак банкрутства керівник Боржника надсилає згідно норм ч. 2 ст.4 Кодексу України з процедур банкрутства.
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28
Electron R.I.P
Когда-то мой брокер затарил мне этого "перспективного" парня что-то окл. 80-90 за акцию по курсу 8. И ждали мега роста... но, случилось 05.05.10 и всё.
Та и "Азовстали" как бы одни дырки остались от сыра... А вы говорили Ахметов жлоб! Вон как оно вышло...
Е-х, хорошое время было и "перспективное"... Всем спокойной ночи!
Додано: Нед 15 тра, 2022 15:35
Госбюро расследований взялось за компанию VS Energy, контролируемую российской преступной группой “Лужники” в составе Александра Бабакова
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:28
А как сквиз-аут, то мы церковная мышка
|