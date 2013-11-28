RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2493249424952496

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40

What is dead may never die! :mrgreen: (То, что мертво, умереть не может)
https://ibb.co/Lp1nZbY
Yuri_Z
 
Повідомлень: 388
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:22

Фридом и экзанте дают доступ куда только хочешь!!!
Я через Фридом работаю.
МХП по 4 - это подарок, еще тема ферэкспо по 1,4 фунта. Можно брать!Но есть нюанс, валюту туда сейчас из Украины не закинуть.
VitaliyN
 
Повідомлень: 291
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:49

VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше
greenozon
 
Повідомлень: 13468
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:35

  greenozon написав:VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше

Все может быть....
Влюбом инвестировании есть риск! А с нашими эмитентами , да еще в условиях войны-это понятно.
Но У МХП земельный банк не пострадал, мощности тоже. Закрытие «Бекона» на Домбасе и уничтожение склада на 200млн грн -это мелочи. С продажей масла и зерновых будет напряг-это минус. Экспорт в Европу будет , как и был. Европа пошлины и квоты сняла на год- это плюс! Цена курицы на максимумах. 15 процентов бизнеса собственно в Европе находится-большой плюс!
Есть смысл рискнуть, если у кого есть средства на торговых счетах.
VitaliyN
 
Повідомлень: 291
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:05

DOEN

Згідно Звіту про фінансовий стан на 31.03.2022 власний капітал ПАТ«Донбасенерго» має від’ємне значення у розмірі 457 797 тис. грн., тобто балансова вартість активів ПАТ«Донбасенерго» менш всіх його зобов'язань.
У зв’язку з цим, ПАТ «Донбасенерго» повідомляє, що має ознаки банкрутства.
Дані відомості щодо наявності ознак банкрутства керівник Боржника надсилає згідно норм ч. 2 ст.4 Кодексу України з процедур банкрутства.
Electron
 
Повідомлень: 376
З нами з: 01.04.14
Подякував: 243 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28

Electron R.I.P :(
Когда-то мой брокер затарил мне этого "перспективного" парня что-то окл. 80-90 за акцию по курсу 8. И ждали мега роста... но, случилось 05.05.10 и всё.
Та и "Азовстали" как бы одни дырки остались от сыра... А вы говорили Ахметов жлоб! Вон как оно вышло...
Е-х, хорошое время было и "перспективное"... Всем спокойной ночи!
Yuri_Z
 
Повідомлень: 388
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:35

Госбюро расследований взялось за компанию VS Energy, контролируемую российской преступной группой “Лужники” в составе Александра Бабакова
https://ukrrudprom.ua/news/GBR_nakonets ... prina.html
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2440
З нами з: 02.03.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52

ВВП України у 2022 році впаде на 39% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я – на 20%, такі оцінки озвучив голова Dragon Capital Томаш Фіала.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 388
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:28

Розв'язана війна РФ призвела до знищення або консервації активів SCM капіталізацією понад $20 млрд - Ахметов. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох заводів - "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" була близько $10 млрд. (В інтерв'ю італійському телеканалу RAI.)

А как сквиз-аут, то мы церковная мышка
Yuri_Z
 
Повідомлень: 388
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2493249424952496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 90753
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2775)
17.05.2022 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.