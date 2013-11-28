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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2493249424952496

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40

What is dead may never die! :mrgreen: (То, что мертво, умереть не может)
https://ibb.co/Lp1nZbY
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:22

Фридом и экзанте дают доступ куда только хочешь!!!
Я через Фридом работаю.
МХП по 4 - это подарок, еще тема ферэкспо по 1,4 фунта. Можно брать!Но есть нюанс, валюту туда сейчас из Украины не закинуть.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:49

VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:35

  greenozon написав:VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше

Все может быть....
Влюбом инвестировании есть риск! А с нашими эмитентами , да еще в условиях войны-это понятно.
Но У МХП земельный банк не пострадал, мощности тоже. Закрытие «Бекона» на Домбасе и уничтожение склада на 200млн грн -это мелочи. С продажей масла и зерновых будет напряг-это минус. Экспорт в Европу будет , как и был. Европа пошлины и квоты сняла на год- это плюс! Цена курицы на максимумах. 15 процентов бизнеса собственно в Европе находится-большой плюс!
Есть смысл рискнуть, если у кого есть средства на торговых счетах.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:05

DOEN

Згідно Звіту про фінансовий стан на 31.03.2022 власний капітал ПАТ«Донбасенерго» має від’ємне значення у розмірі 457 797 тис. грн., тобто балансова вартість активів ПАТ«Донбасенерго» менш всіх його зобов'язань.
У зв’язку з цим, ПАТ «Донбасенерго» повідомляє, що має ознаки банкрутства.
Дані відомості щодо наявності ознак банкрутства керівник Боржника надсилає згідно норм ч. 2 ст.4 Кодексу України з процедур банкрутства.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28

Electron R.I.P :(
Когда-то мой брокер затарил мне этого "перспективного" парня что-то окл. 80-90 за акцию по курсу 8. И ждали мега роста... но, случилось 05.05.10 и всё.
Та и "Азовстали" как бы одни дырки остались от сыра... А вы говорили Ахметов жлоб! Вон как оно вышло...
Е-х, хорошое время было и "перспективное"... Всем спокойной ночи!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:35

Госбюро расследований взялось за компанию VS Energy, контролируемую российской преступной группой “Лужники” в составе Александра Бабакова
https://ukrrudprom.ua/news/GBR_nakonets ... prina.html
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52

ВВП України у 2022 році впаде на 39% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я – на 20%, такі оцінки озвучив голова Dragon Capital Томаш Фіала.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:28

Розв'язана війна РФ призвела до знищення або консервації активів SCM капіталізацією понад $20 млрд - Ахметов. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох заводів - "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" була близько $10 млрд. (В інтерв'ю італійському телеканалу RAI.)

А как сквиз-аут, то мы церковная мышка
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 00:42

  Yuri_Z написав:
Розв'язана війна РФ призвела до знищення або консервації активів SCM капіталізацією понад $20 млрд - Ахметов. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох заводів - "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" була близько $10 млрд. (В інтерв'ю італійському телеканалу RAI.)

А как сквиз-аут, то мы церковная мышка


"... Это уже нечестно. А все, что нечестно, это некрасиво. А все, что некрасиво, не имеет права на долгую жизнь." (С)(16.02.22, г.Маруполь,автор строк аХметов Р.Л.)
Ps.господин за неделю до вторжения в Мариуполь в котором не было со слов жителей ни одного нормального бомбоубежища весело и беззаботно "играет" в футбол с ратушными крысами бойченка коментируя действия вратаря, тем самым составляя некролог своим "чесно нажитым" активам. Миноритарии не дадут соврать. Поделом. Теперь для "компенсації вартості акцій" даже есть СПРАВЕДЛИВАЯ оценка, Азовсталь 0,56 Ильича 0,08
paolot
 
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