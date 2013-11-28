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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40
What is dead may never die! (То, что мертво, умереть не может)
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:22
Фридом и экзанте дают доступ куда только хочешь!!!
Я через Фридом работаю.
МХП по 4 - это подарок, еще тема ферэкспо по 1,4 фунта. Можно брать!Но есть нюанс, валюту туда сейчас из Украины не закинуть.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:49
VitaliyN
якщо війна затянеться до кінця року чи навіть 23.... може впасти більше
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:35
Все может быть....
Влюбом инвестировании есть риск! А с нашими эмитентами , да еще в условиях войны-это понятно.
Но У МХП земельный банк не пострадал, мощности тоже. Закрытие «Бекона» на Домбасе и уничтожение склада на 200млн грн -это мелочи. С продажей масла и зерновых будет напряг-это минус. Экспорт в Европу будет , как и был. Европа пошлины и квоты сняла на год- это плюс! Цена курицы на максимумах. 15 процентов бизнеса собственно в Европе находится-большой плюс!
Есть смысл рискнуть, если у кого есть средства на торговых счетах.
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:05
DOEN
Згідно Звіту про фінансовий стан на 31.03.2022 власний капітал ПАТ«Донбасенерго» має від’ємне значення у розмірі 457 797 тис. грн., тобто балансова вартість активів ПАТ«Донбасенерго» менш всіх його зобов'язань.
У зв’язку з цим, ПАТ «Донбасенерго» повідомляє, що має ознаки банкрутства.
Дані відомості щодо наявності ознак банкрутства керівник Боржника надсилає згідно норм ч. 2 ст.4 Кодексу України з процедур банкрутства.
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:28
Electron R.I.P
Когда-то мой брокер затарил мне этого "перспективного" парня что-то окл. 80-90 за акцию по курсу 8. И ждали мега роста... но, случилось 05.05.10 и всё.
Та и "Азовстали" как бы одни дырки остались от сыра... А вы говорили Ахметов жлоб! Вон как оно вышло...
Е-х, хорошое время было и "перспективное"... Всем спокойной ночи!
Додано: Нед 15 тра, 2022 15:35
Госбюро расследований взялось за компанию VS Energy, контролируемую российской преступной группой “Лужники” в составе Александра Бабакова
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:28
А как сквиз-аут, то мы церковная мышка
Додано: Сер 18 тра, 2022 00:42
"... Это уже нечестно. А все, что нечестно, это некрасиво. А все, что некрасиво, не имеет права на долгую жизнь." (С)(16.02.22, г.Маруполь,автор строк аХметов Р.Л.)
Ps.господин за неделю до вторжения в Мариуполь в котором не было со слов жителей ни одного нормального бомбоубежища весело и беззаботно "играет" в футбол с ратушными крысами бойченка коментируя действия вратаря, тем самым составляя некролог своим "чесно нажитым" активам. Миноритарии не дадут соврать. Поделом. Теперь для "компенсації вартості акцій" даже есть СПРАВЕДЛИВАЯ оценка, Азовсталь 0,56 Ильича 0,08
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