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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:12
не завидуйте олигархам, у них большие убытки), пожалейте лучше себя, эти заводы за ваш счет будут "восстанавливать"
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nekefer
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