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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2494249524962497

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:12

Re: Идеи: портфель

не завидуйте олигархам, у них большие убытки), пожалейте лучше себя, эти заводы за ваш счет будут "восстанавливать"
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:56

SP500

C начала года минус 22%. Так скоро на рекорд пойдет
https://ibb.co/K5QyYxt
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:04

"Тесла" уходит под воду. Крупнейнее падения по капитализации..?
https://ibb.co/6nsWxkm
сейчас минус 10%...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:04

  Yuri_Z написав:C начала года минус 22%. Так скоро на рекорд пойдет
https://ibb.co/K5QyYxt

4805-3930=875
875/48,05=18,21%
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:12

Re: Идеи: портфель

В какие продукты питания вкладывать?
Investor_K
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  #<1 ... 2494249524962497
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