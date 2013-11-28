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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2494249524962497

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 27
MHPC по 225
33%
9
UNAF по 295
41%
11
CEEN по 8,4
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:12

Re: Идеи: портфель

не завидуйте олигархам, у них большие убытки), пожалейте лучше себя, эти заводы за ваш счет будут "восстанавливать"
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:56

SP500

C начала года минус 22%. Так скоро на рекорд пойдет
https://ibb.co/K5QyYxt
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:04

"Тесла" уходит под воду. Крупнейнее падения по капитализации..?
https://ibb.co/6nsWxkm
сейчас минус 10%...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:04

  Yuri_Z написав:C начала года минус 22%. Так скоро на рекорд пойдет
https://ibb.co/K5QyYxt

4805-3930=875
875/48,05=18,21%
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:12

Re: Идеи: портфель

В какие продукты питания вкладывать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:07

Investor_K
http://www.ux.ua/ru/index/uxagro/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:17

https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 35800.html


Благодійний фонд МХП спрямує 3,5 млн грн на гранти малим підприємцям в 11 областях України
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:31

Re: Идеи: портфель

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/upl ... 5_2022.pdf
Шановний клієнт!

Універ Капітал інформує Вас про те, що на вимогу НКЦПФР щодо упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану згідно рішення №144 від 08.03.22 із змінами (https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/upl ... 5_2022.pdf) з 01/06/2022 року тимчасово припиняється можливість відкриття нових позицій в торгівельній системі Exante Ltd. Закриття існуючих позицій та вивід коштів на банківські рахунки в Україні будуть здійснюватися в звичайному порядку.

З повагою,

Ваш Універ
Смокчите пісю у дохлой киці панове.
Екзанте через Універ уже всьо(( Тільки заявки на продаж і/або вивід
Пам*ятайте, відкриваючи позицію в інтеректів( навіть якщо гроші завели вже давно), ви порушуєте закон і послаблюєте обороноздатність держави.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:37

  bulldog-zp написав:Ваш Універ
Смокчите пісю у дохлой киці панове.

1. Деньги не обязательно выводить, можно открыть счет прямо в Экзанте и перевести туда активы.
2. Законодательство Украины действует только на территории Украины, потому Универ вынужден выполнить нормативь, но к гражданам это не относится
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:43

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:Деньги не обязательно выводить, можно открыть счет прямо в Экзанте и перевести туда активы.

Ніт. В Універа рахунок корпоративний на Мальті, для фізиків рахунки на Кіпрі.Можливості перекинути нема.
bulldog-zp
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