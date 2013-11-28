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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:12
Re: Идеи: портфель
не завидуйте олигархам, у них большие убытки), пожалейте лучше себя, эти заводы за ваш счет будут "восстанавливать"
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:56
SP500
C начала года минус 22%. Так скоро на рекорд пойдет
Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:04
"Тесла" уходит под воду. Крупнейнее падения по капитализации..?
сейчас минус 10%...
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:04
4805-3930=875
875/48,05=18,21%
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:12
Re: Идеи: портфель
В какие продукты питания вкладывать?
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:07
Investor_K
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:17
Благодійний фонд МХП спрямує 3,5 млн грн на гранти малим підприємцям в 11 областях України
Додано: Сер 01 чер, 2022 07:31
Re: Идеи: портфель
Шановний клієнт!
Універ Капітал інформує Вас про те, що на вимогу НКЦПФР щодо упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану згідно рішення №144 від 08.03.22 із змінами (
З повагою,
Ваш Універ
Смокчите пісю у дохлой киці панове.
Екзанте через Універ уже всьо(( Тільки заявки на продаж і/або вивід
Пам*ятайте, відкриваючи позицію в інтеректів( навіть якщо гроші завели вже давно), ви порушуєте закон і послаблюєте обороноздатність держави.
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:37
1. Деньги не обязательно выводить, можно открыть счет прямо в Экзанте и перевести туда активы.
2. Законодательство Украины действует только на территории Украины, потому Универ вынужден выполнить нормативь, но к гражданам это не относится
Додано: Сер 01 чер, 2022 09:43
Re: Идеи: портфель
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