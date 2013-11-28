ще є варіан ФФ Європа, але там вроді тоже неясно як поповнювати
грн -> дол можна було довший час, але НБУ закрутив гайки
хоча в тг дехто пише ще неповороткий ощад дозволяє..
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 чер, 2022 14:44
ще є варіан ФФ Європа, але там вроді тоже неясно як поповнювати
грн -> дол можна було довший час, але НБУ закрутив гайки
хоча в тг дехто пише ще неповороткий ощад дозволяє..
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