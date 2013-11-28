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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2495249624972498

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:44

ще є варіан ФФ Європа, але там вроді тоже неясно як поповнювати
грн -> дол можна було довший час, але НБУ закрутив гайки
хоча в тг дехто пише ще неповороткий ощад дозволяє..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:10

Кому війна, а кому....

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня-травня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба ДБР, в рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) провадження суд арештував зазначений скраплений газ.

За даними слідства, під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ "Укрнафта" подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ "Укрнафта", яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тону. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

"Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень", – наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, 27 квітня "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну на товарному майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:00

https://ukrrudprom.ua/news/Okkupanti_ho ... ova_v.html

окупанти забирають власність укролігархів
greenozon
 
Повідомлень: 13564
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  #<1 ... 2495249624972498
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