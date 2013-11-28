“Я только что выиграл в суде $1,5 млн у Ахметова. Это прецедент, который защитит всех инвесторов и улучшит инвестиционную среду в Украине”, — написал Бойко.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:00
Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода Павлу Бойко в качестве компенсации за разницу в стоимости акций предприятия. Об этом Бойко написал в Facebook.
“Я только что выиграл в суде $1,5 млн у Ахметова. Это прецедент, который защитит всех инвесторов и улучшит инвестиционную среду в Украине”, — написал Бойко.
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