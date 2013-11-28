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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2496249724982499

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:00

Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода Павлу Бойко в качестве компенсации за разницу в стоимости акций предприятия. Об этом Бойко написал в Facebook.

“Я только что выиграл в суде $1,5 млн у Ахметова. Это прецедент, который защитит всех инвесторов и улучшит инвестиционную среду в Украине”, — написал Бойко.

https://ukrrudprom.ua/news/Sud_obyazal_ ... neru_.html
greenozon
 
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