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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2496249724982499

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:00

Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода Павлу Бойко в качестве компенсации за разницу в стоимости акций предприятия. Об этом Бойко написал в Facebook.

“Я только что выиграл в суде $1,5 млн у Ахметова. Это прецедент, который защитит всех инвесторов и улучшит инвестиционную среду в Украине”, — написал Бойко.

https://ukrrudprom.ua/news/Sud_obyazal_ ... neru_.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:03

  greenozon написав:Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода

От мертвого осла уши (с)
Что взять с банкрота?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 06:47

  St/2 написав:
  greenozon написав:Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода

От мертвого осла уши (с)
Что взять с банкрота?

лично Ахметов может и не банкрот
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 10:57

  greenozon написав:Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода Павлу Бойко в качестве компенсации за разницу в стоимости акций предприятия. Об этом Бойко написал в Facebook.

“Я только что выиграл в суде $1,5 млн у Ахметова. Это прецедент, который защитит всех инвесторов и улучшит инвестиционную среду в Украине”, — написал Бойко.

https://ukrrudprom.ua/news/Sud_obyazal_ ... neru_.html


Решение суда и реальный приход средств на счет - это две большие разницы и результат очень сомнительный, еще нужно узнать сколько истец потратил на юридическое сопровождение включая время и стадию Верховного суда.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 11:04

тут от викладена історія Бойка із його слів
насправді він позивався аж на 2 М USD!

https://www.facebook.com/story.php?stor ... _tn__=%2Cg
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:33

Ахмєтов вийшов на тропу війни
https://zaxid.net/rinat_ahmetov_podav_p ... l_n1545231
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:59

із щотижневого огляду Eavex Captial (20-27 червня 2022)
---
CEEN/DOEN -оголосили про проведення загальних збороів в дист. форматі
акції Ferrexpo впали на 8% до 140 пенсів
МХП - понизилсь на 3.9% до 3.9$
Кернел - понизились на 1.1% до 20 злотих
greenozon
 
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