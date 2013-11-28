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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2497249824992500

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:00

Нафтогаз просить держателів євробондів відтермінувати платежі на два роки
https://interfax.com.ua/news/economic/845445.html
greenozon
 
Повідомлень: 13831
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:34

Re: Идеи: портфель

да это уже старая новость. интересно что решили
Шляпа
 
Повідомлень: 7
З нами з: 13.07.22
Подякував: 0 раз.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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