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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:00
Нафтогаз просить держателів євробондів відтермінувати платежі на два роки https://interfax.com.ua/news/economic/845445.html
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:34
да это уже старая новость. интересно что решили
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Шляпа
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04
Шляпа написав:
да это уже старая новость. интересно что решили
стара не стара, але лише 21 липня буде голосування власників великих пакетів щодо долі бондів нафтогазу...
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