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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2497249824992500

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:00

Нафтогаз просить держателів євробондів відтермінувати платежі на два роки
https://interfax.com.ua/news/economic/845445.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:34

Re: Идеи: портфель

да это уже старая новость. интересно что решили
Шляпа
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04

  Шляпа написав:да это уже старая новость. интересно что решили


стара не стара, але лише 21 липня буде голосування власників великих пакетів щодо долі бондів нафтогазу...

upd:
https://www.reuters.com/business/energy ... 022-07-14/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:41

Re: Идеи: портфель

Доброго дня, панове інвестори.
Бачу, що гілка поступово помирає.
Порадьте, будь-ласка живі тематичні форуми про фондовий ринок.
Сподіваюсь, що всі живі, та вітаємо дохлу русню.

Слава ЗСУ!
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 18:55

Ceen

На Славянском и Бахмутском направлениях россияне пытались улучшить тактическое положение и установить контроль над Углегорской ТЭС, однако украинские военные заставили противника отойти.
Yuri_Z
 
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