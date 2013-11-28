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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:00
Нафтогаз просить держателів євробондів відтермінувати платежі на два роки
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:34
Re: Идеи: портфель
да это уже старая новость. интересно что решили
Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04
стара не стара, але лише 21 липня буде голосування власників великих пакетів щодо долі бондів нафтогазу...
upd:
Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:41
Re: Идеи: портфель
Доброго дня, панове інвестори.
Бачу, що гілка поступово помирає.
Порадьте, будь-ласка живі тематичні форуми про фондовий ринок.
Сподіваюсь, що всі живі, та вітаємо дохлу русню.
Слава ЗСУ!
Додано: Суб 16 лип, 2022 18:55
Ceen
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