Ідеї: портфель
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лип, 2022 20:00
Нафтогаз просить держателів євробондів відтермінувати платежі на два роки
https://interfax.com.ua/news/economic/845445.html
greenozon
Повідомлень: 13868
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1277 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:34
да это уже старая новость. интересно что решили
Шляпа
Заблокований
Повідомлень: 8
З нами з: 13.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04
Шляпа написав:
да это уже старая новость. интересно что решили
стара не стара, але лише 21 липня буде голосування власників великих пакетів щодо долі бондів нафтогазу...
upd:
https://www.reuters.com/business/energy ... 022-07-14/
greenozon
Повідомлень: 13868
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1277 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:41
Доброго дня, панове інвестори.
Бачу, що гілка поступово помирає. Порадьте, будь-ласка живі тематичні форуми про фондовий ринок. Сподіваюсь, що всі живі, та вітаємо дохлу русню. Слава ЗСУ!
Мечтательный бычок
Повідомлень: 622
З нами з: 03.10.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 85 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:08
Мечтательный бычок написав:
Доброго дня, панове інвестори.
Бачу, що гілка поступово помирає.
Порадьте, будь-ласка живі тематичні форуми про фондовий ринок.
Сподіваюсь, що всі живі, та вітаємо дохлу русню.
Слава ЗСУ!
https://www.reddit.com/r/investing/
user412
Повідомлень: 591
З нами з: 21.10.10
Подякував: 218 раз.
Подякували: 158 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:21
Частку російського акціонера Крюківського вагонобудівного заводу передали АРМА
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/18/689296/
greenozon
Повідомлень: 13868
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1277 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Сер 20 лип, 2022 18:03
Приветствую коллеги. Укрфонда за упокой.
Рекомендую неплохой сериал с Нетфликса про ИТ пузырек...В стиле Волк из Уолл Стрит только немецкий..
https://rezka.ag/series/comedy/49868-ko ... -2022.html
vladislavlvov
Повідомлень: 2441
З нами з: 02.03.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 447 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 лип, 2022 18:36
последняя серия "Лучше звоните Солу" выйдет во вторник, нельзя пропустить
nekefer
Повідомлень: 212
З нами з: 24.10.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:51
Кто-нибудь через суд уже пробовал взыскивать последние дивиденды Укрнафты?
user412
Повідомлень: 591
З нами з: 21.10.10
Подякував: 218 раз.
Подякували: 158 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 лип, 2022 21:13
user412
Повідомлень: 591
З нами з: 21.10.10
Подякував: 218 раз.
Подякували: 158 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
166
91373