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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2498249925002501

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:43

  user412 написав:https://glavcom.ua/country/politics/kolomoyskogo-korbana-ta-rabinovicha-pozbavleno-gromadyanstva-ukrajini-zyavivsya-dokument-862240.html

WTF ? :shock:

Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа!
Все будет Украина!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:51

  VitaliyN написав:Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа!
Все будет Украина!

Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну :lol:
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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  #<1 ... 2498249925002501
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