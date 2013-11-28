Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:43
user412 написав:
https://glavcom.ua/country/politics/kolomoyskogo-korbana-ta-rabinovicha-pozbavleno-gromadyanstva-ukrajini-zyavivsya-dokument-862240.html
WTF ?
Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа!
Все будет Украина!
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VitaliyN
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Додано: Чет 21 лип, 2022 23:51
VitaliyN написав:
Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа!
Все будет Украина!
Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну
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DjPavel
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:19
DjPavel написав: VitaliyN написав:
Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа!
Все будет Украина!
Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну
Предположение...
Не хочет ли Беня таким образом застраховать свои предприятия при попадании под юрисдикцию рашки? Типа к гражданину Израиля будут более лояльны.
Или он сам податься в бега решил и страхуется от выдачи?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:16
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greenozon
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Додано: Сер 27 лип, 2022 07:47
DjPavel написав: VitaliyN написав:
Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа!
Все будет Украина!
Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну
Я не писал ФСЁ. Народу только конституция!
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VitaliyN
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