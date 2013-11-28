Ідеї: портфель

Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа! Все будет Украина!
VitaliyN написав:Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа! Все будет Украина!
Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну
VitaliyN написав:Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа! Все будет Украина!
Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну
Предположение... Не хочет ли Беня таким образом застраховать свои предприятия при попадании под юрисдикцию рашки? Типа к гражданину Израиля будут более лояльны. Или он сам податься в бега решил и страхуется от выдачи?
VitaliyN написав:Поддерживаю! Гандонов надо щемить. Когда-же как не во время войны. Укрнефть у Коломойского заберут и Укртатнефть тоже, и еще все остальное. Он не гражданин нашей страны. Все законно! При всех,и Яныке и Порохе , и до этого эти гандоны были гражданами и Украины и Израеля, и еще хер знает чего. А конституция для народа! Все будет Украина!
Вы видимо даже не поняли, зачем его лишили гражданства ) все для народа, ну-ну