Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:15
На УБ кто-то уже выставил на продаж МНР по 200
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joik
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Додано: Пон 08 сер, 2022 14:25
joik написав:
На УБ кто-то уже выставил на продаж МНР по 200
хмм хм
так до війни було майже 190 (а курс $ тоді самі знаєте який був)..
PS Укрнафта по 300
Кернел 340
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greenozon
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