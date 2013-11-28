Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:15
На УБ кто-то уже выставил на продаж МНР по 200
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joik
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Додано: Пон 08 сер, 2022 14:25
joik написав:
На УБ кто-то уже выставил на продаж МНР по 200
хмм хм
так до війни було майже 190 (а курс $ тоді самі знаєте який був)..
PS Укрнафта по 300
Кернел 340
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greenozon
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Додано: Пон 08 сер, 2022 22:06
Хозяйственный суд Львовской области 3 августа признал банкротом ООО “Яблоневый дар” и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что в реестр кредиторских требований к должнику внесены, в частности, требования:
ЗНИКИФ “Легран” — на 7,57 млрд грн как правопреемника требований финкомпании “Инвестохилс Веста”;
ООО “ТВ Сад” — на 1,51 млрд грн;
компании СFSIT, Inc — 1,035 млрд грн;
компании Cargill Financial Services International — 1,34 млрд грн;
Ансил Инвестмент Компани — 654,3 млн грн;
Главного управления ГНС во Львовской области — на 29,8 млн грн.
Кроме того, отдельно в реестр требований кредиторов были включены требования ОНИКИФ “Легран”, которые обеспечены залогом — на 3,83 млрд грн.
Группа T.B. Fruit львовского бизнесмена Тараса Барщевского, в которую входила компания “Яблоневый дар”, позиционировалась как крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине и один из крупнейших операторов мирового рынка сока. Сейчас ООО “Яблоневый дар” официально оформлено на оффшор “Амелиана Холдинг Лтд” гражданина Люксембурга Рольфа Зегера.
Как сообщалось, ранее бизнесмен российского происхождения Павел Фукс публично заявлял, что выкупил у Фонда гарантирование долги компаний “Росава” и “Яблочный дар” перед неплатежеспособными банками.
В октябре 2018 года Фонд гарантирования публично сообщал, что за месяц до признания “Дельта Банка” неплатежеспособной группа связанных компаний ООО “Яблочный Дар”/ООО “Танк Транс” совершила более десяти операций по зачету встречных требований (т.н. “хлопывания” “) на общую сумму свыше 100 млн евро. Соответствующее “схлопывание” своих долгов перед “Дельта Банком” компании из группы T.B. Fruit мотивировали в т.ч. получением прав требования к “Дельта Банку” от Cargill. (ukrrudprom)
P.S. Про наш ринок краще промовчу
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Yuri_Z
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