Ідеї: портфель

Хозяйственный суд Львовской области 3 августа признал банкротом ООО “Яблоневый дар” и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает Finbalance. Отмечается, что в реестр кредиторских требований к должнику внесены, в частности, требования: ЗНИКИФ “Легран” — на 7,57 млрд грн как правопреемника требований финкомпании “Инвестохилс Веста”; ООО “ТВ Сад” — на 1,51 млрд грн; компании СFSIT, Inc — 1,035 млрд грн; компании Cargill Financial Services International — 1,34 млрд грн; Ансил Инвестмент Компани — 654,3 млн грн; Главного управления ГНС во Львовской области — на 29,8 млн грн.
Кроме того, отдельно в реестр требований кредиторов были включены требования ОНИКИФ “Легран”, которые обеспечены залогом — на 3,83 млрд грн. Группа T.B. Fruit львовского бизнесмена Тараса Барщевского, в которую входила компания “Яблоневый дар”, позиционировалась как крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине и один из крупнейших операторов мирового рынка сока. Сейчас ООО “Яблоневый дар” официально оформлено на оффшор “Амелиана Холдинг Лтд” гражданина Люксембурга Рольфа Зегера. Как сообщалось, ранее бизнесмен российского происхождения Павел Фукс публично заявлял, что выкупил у Фонда гарантирование долги компаний “Росава” и “Яблочный дар” перед неплатежеспособными банками.
В октябре 2018 года Фонд гарантирования публично сообщал, что за месяц до признания “Дельта Банка” неплатежеспособной группа связанных компаний ООО “Яблочный Дар”/ООО “Танк Транс” совершила более десяти операций по зачету встречных требований (т.н. “хлопывания” “) на общую сумму свыше 100 млн евро. Соответствующее “схлопывание” своих долгов перед “Дельта Банком” компании из группы T.B. Fruit мотивировали в т.ч. получением прав требования к “Дельта Банку” от Cargill. (ukrrudprom)
viy написав:Подскажите будь-ласка можно через ICU работать с УБ? Интересует покупка акций, если нет, то через кого вы работаете с УБ?! Заранее дякую!
не чув щоб ICU сильно займався акціями, в них в пріоритеті - ОВДП/ОЗДП
щодо УБ - наразі лише один брокер надає доступ до УБ із власною онлайн площадкою - це ФФ (Фрідом Фінанс) Україна
https://tradernet.ua/terminal проте в самостійному режимі можна купувати лише обмежену к-сть акцій, решту - через заявки брокеру Ті, що обмежені (наприклад BAVL.UX.UA) - для них будете бачити щось типу
" Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом. "