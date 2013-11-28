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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:15

На УБ кто-то уже выставил на продаж МНР по 200
joik
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:25

  joik написав:На УБ кто-то уже выставил на продаж МНР по 200

хмм хм
так до війни було майже 190 (а курс $ тоді самі знаєте який був)..

PS Укрнафта по 300
Кернел 340
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:06

Ахтунг!

Хозяйственный суд Львовской области 3 августа признал банкротом ООО “Яблоневый дар” и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что в реестр кредиторских требований к должнику внесены, в частности, требования:
ЗНИКИФ “Легран” — на 7,57 млрд грн как правопреемника требований финкомпании “Инвестохилс Веста”;
ООО “ТВ Сад” — на 1,51 млрд грн;
компании СFSIT, Inc — 1,035 млрд грн;
компании Cargill Financial Services International — 1,34 млрд грн;
Ансил Инвестмент Компани — 654,3 млн грн;
Главного управления ГНС во Львовской области — на 29,8 млн грн.

Кроме того, отдельно в реестр требований кредиторов были включены требования ОНИКИФ “Легран”, которые обеспечены залогом — на 3,83 млрд грн.
Группа T.B. Fruit львовского бизнесмена Тараса Барщевского, в которую входила компания “Яблоневый дар”, позиционировалась как крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине и один из крупнейших операторов мирового рынка сока. Сейчас ООО “Яблоневый дар” официально оформлено на оффшор “Амелиана Холдинг Лтд” гражданина Люксембурга Рольфа Зегера.
Как сообщалось, ранее бизнесмен российского происхождения Павел Фукс публично заявлял, что выкупил у Фонда гарантирование долги компаний “Росава” и “Яблочный дар” перед неплатежеспособными банками.

В октябре 2018 года Фонд гарантирования публично сообщал, что за месяц до признания “Дельта Банка” неплатежеспособной группа связанных компаний ООО “Яблочный Дар”/ООО “Танк Транс” совершила более десяти операций по зачету встречных требований (т.н. “хлопывания” “) на общую сумму свыше 100 млн евро. Соответствующее “схлопывание” своих долгов перед “Дельта Банком” компании из группы T.B. Fruit мотивировали в т.ч. получением прав требования к “Дельта Банку” от Cargill. (ukrrudprom)

P.S. Про наш ринок краще промовчу
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:57

Подскажите будь-ласка можно через ICU работать с УБ? Интересует покупка акций, если нет, то через кого вы работаете с УБ?!
Заранее дякую!
viy
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:17

  viy написав:Подскажите будь-ласка можно через ICU работать с УБ? Интересует покупка акций, если нет, то через кого вы работаете с УБ?!
Заранее дякую!


не чув щоб ICU сильно займався акціями, в них в пріоритеті - ОВДП/ОЗДП

щодо УБ - наразі лише один брокер надає доступ до УБ із власною онлайн площадкою - це ФФ (Фрідом Фінанс) Україна

https://tradernet.ua/terminal
проте в самостійному режимі можна купувати лише обмежену к-сть акцій, решту - через заявки брокеру
Ті, що обмежені (наприклад BAVL.UX.UA) - для них будете бачити щось типу

"
Вам забороненно проводити торговельні операції з цим інструментом.
"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:05

Окупанти під контролем Пушиліна почали вирізати ММК ім. Ілліча на металобрухт, - Андрющенко.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:48

Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:51

а в чому прикол?
https://hkar.ru/166Fv
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:04

а що вас дивує?
укр фондовий ринок відкритий - ось уже як два тижні
усі операції дозволені, можна купувати через брокера (ФФ, Універ і тд)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:11

greenozon
Так, ранее из-за обстрела остановила работу Славянской ТЭС. Как отметили в ПАО "Донбассэнерго", это было сделано с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

"Донбассэнерго" намерено заявить о банкротстве компании

«ДОНБАССЭНЕРГО» ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА
Yuri_Z
 
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