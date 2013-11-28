Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:13
ну, мабуть не всі новини читають))
мені теж ось цікаво, на цьому тижні було -43% по Кернелу 1 день
що це було?
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greenozon
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