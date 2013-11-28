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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2500250125022503

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 28
MHPC по 225
32%
9
UNAF по 295
39%
11
CEEN по 8,4
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:13

ну, мабуть не всі новини читають))

мені теж ось цікаво, на цьому тижні було -43% по Кернелу 1 день
що це було?
greenozon
 
Повідомлень: 14056
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 2500250125022503
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Модератори: Ірина_, Модератор

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