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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22
vladislavlvov Ось:
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:56
greenozon
300 спартанців.
Думаю, що це пов'язано, що буде мінімальний прибуток в цьому роцi (якщо ще щось буде), а отже, дірка від бублика підуть на дивіденди.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:48
Re: Ідеї: портфель
Любой банк сейчас банкрот, так как проблемы явно больше капитала.
Но кредит под 49-72% и деп сертификаты нбу под 23% дают шанс на выживание
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