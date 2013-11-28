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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2501250225032504

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 29
MHPC по 225
31%
9
UNAF по 295
41%
12
CEEN по 8,4
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22

vladislavlvov Ось:
https://hkar.ru/16tdq
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:45

Вперше таке бачу!
є якісь новини щодо такого?

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:56

greenozon
300 спартанців.
Думаю, що це пов'язано, що буде мінімальний прибуток в цьому роцi (якщо ще щось буде), а отже, дірка від бублика підуть на дивіденди.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:03

теж читав що в банку за підсумками року буде збиток..
дякую
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:48

Re: Ідеї: портфель

Любой банк сейчас банкрот, так как проблемы явно больше капитала.
Но кредит под 49-72% и деп сертификаты нбу под 23% дают шанс на выживание
St/2
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