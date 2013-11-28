Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:45
Вперше таке бачу!
є якісь новини щодо такого?
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greenozon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:56
greenozon
300 спартанців.
Думаю, що це пов'язано, що буде мінімальний прибуток в цьому роцi (якщо ще щось буде), а отже, дірка від бублика підуть на дивіденди.
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:03
теж читав що в банку за підсумками року буде збиток..
дякую
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greenozon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:48
Любой банк сейчас банкрот, так как проблемы явно больше капитала.
Но кредит под 49-72% и деп сертификаты нбу под 23% дают шанс на выживание
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St/2
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:26
ну не любой
некоторые банки вообще кредитовали только физиков и только под процент ростовщика, у них все будет норм
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nekefer
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