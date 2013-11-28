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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2501250225032504

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 29
MHPC по 225
31%
9
UNAF по 295
41%
12
CEEN по 8,4
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22

vladislavlvov Ось:
https://hkar.ru/16tdq
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:45

Вперше таке бачу!
є якісь новини щодо такого?

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:56

greenozon
300 спартанців.
Думаю, що це пов'язано, що буде мінімальний прибуток в цьому роцi (якщо ще щось буде), а отже, дірка від бублика підуть на дивіденди.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:03

теж читав що в банку за підсумками року буде збиток..
дякую
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:48

Re: Ідеї: портфель

Любой банк сейчас банкрот, так как проблемы явно больше капитала.
Но кредит под 49-72% и деп сертификаты нбу под 23% дают шанс на выживание
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:26

Re: Ідеї: портфель

ну не любой
некоторые банки вообще кредитовали только физиков и только под процент ростовщика, у них все будет норм
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 17:09

Re: Ідеї: портфель

Думаю с Авалем будет всё хорошо, исходя из фин результата отображенного в рейтинге надежности банков

Рейтинг надійних банків України у 2022 році

ТОП-рейтинг українських та іноземних банків: серпень 2022
1. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія, є дочірній банк в РФ) **
2. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція, є дочірній банк в РФ) **
3. Ukrsibbank (BNP Paribas Group, Франція, є дочірній банк в РФ) **
4. ПриватБанк* (державний)
5. Ощадбанк* (державний)
6. Укрексімбанк* (державний)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща)
8. Укргазбанк* (державний)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина, є дочірній банк в РФ) **
10. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Німеччина)
11. СІТІбанк Україна (Citigroup, США)
12. ІНГ Банк Україна (ING Group, Нідерланди, є дочірній банк в РФ) **
13. Правекс-банк (Intesa Sanpaolo, Італія)
14. ПУМБ (СКМ Фінанс / Рінат Ахметов, Україна)
15. Універсал Банк (Bailican, Кіпр / Сергій Тігіпко, Україна)

https://forinsurer.com/rating-banks
ujin_lord
 
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