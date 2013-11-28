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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:22
vladislavlvov Ось:
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:56
greenozon
300 спартанців.
Думаю, що це пов'язано, що буде мінімальний прибуток в цьому роцi (якщо ще щось буде), а отже, дірка від бублика підуть на дивіденди.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:48
Re: Ідеї: портфель
Любой банк сейчас банкрот, так как проблемы явно больше капитала.
Но кредит под 49-72% и деп сертификаты нбу под 23% дают шанс на выживание
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:26
Re: Ідеї: портфель
ну не любой
некоторые банки вообще кредитовали только физиков и только под процент ростовщика, у них все будет норм
Додано: Суб 27 сер, 2022 17:09
Re: Ідеї: портфель
Думаю с Авалем будет всё хорошо, исходя из фин результата отображенного в рейтинге надежности банков
Рейтинг надійних банків України у 2022 році
ТОП-рейтинг українських та іноземних банків: серпень 2022
1. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія, є дочірній банк в РФ) **
2. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція, є дочірній банк в РФ) **
3. Ukrsibbank (BNP Paribas Group, Франція, є дочірній банк в РФ) **
4. ПриватБанк* (державний)
5. Ощадбанк* (державний)
6. Укрексімбанк* (державний)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща)
8. Укргазбанк* (державний)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина, є дочірній банк в РФ) **
10. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Німеччина)
11. СІТІбанк Україна (Citigroup, США)
12. ІНГ Банк Україна (ING Group, Нідерланди, є дочірній банк в РФ) **
13. Правекс-банк (Intesa Sanpaolo, Італія)
14. ПУМБ (СКМ Фінанс / Рінат Ахметов, Україна)
15. Універсал Банк (Bailican, Кіпр / Сергій Тігіпко, Україна)
Додано: Суб 27 сер, 2022 18:52
рейтинг очень серьезный, безусловно
но еще есть рейтинг кредитов выданных юрлицам (тобто лицам, которые в отличии от физиков могут просто уйти в туман и ничего не вернуть) в котором Райф занимает почетное третье место, после Укрэксима и Ощада (которые активно кредитуют госсектор)
всего на 62 млрд кредитов юрикам, что в разы превышает 16 млрд. собственного капитала и 630 млн прибыли по результатам 1 полугодия
если верить тому что не работает от трети до половины экономики такая же часть кредитов может просто испариться
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 27 сер, 2022 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 сер, 2022 18:57
Десь був чи то законопроект чи то просто слухи - хто працює із рашистами - будуть башляти подвійні податки
тому райф дуже навіть в зоні ризику...
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