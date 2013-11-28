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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 29
MHPC по 225
31%
9
UNAF по 295
41%
12
CEEN по 8,4
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:10

У "Bavl" хтось лупнув на покупку на 9 тис. 900 грн. (цiна 0,33)
А в "Unaf" сьогодні ?перегін?: 20,485 млн. грн. на 73161 акцій.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:30

Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением срашкой поставок газа. Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку срашка ограничивает поставки природного газа. Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.

Даєш Ceen 1 акція по 1 долару!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:33

ото рижому підфартило
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38

greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:42

я за ДТЕК мав на увазі
https://biz.censor.net/resonance/330325 ... at_ahmetov
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:47

greenozon Я зрозумів, просто у багатіїв свій сум...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:52

  Yuri_Z написав:greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"


янукович підготував ґрунт для "асвабадітєлєй", який щедро фінансував ахметов.
Не підтримав би януковича тоді - ситуація могла б бути зовсім іншою!
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