Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:10
У "Bavl" хтось лупнув на покупку на 9 тис. 900 грн. (цiна 0,33)
А в "Unaf" сьогодні ?перегін?: 20,485 млн. грн. на 73161 акцій.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:30
Даєш Ceen 1 акція по 1 долару!
Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением срашкой поставок газа. Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку срашка ограничивает поставки природного газа. Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:33
ото рижому підфартило
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greenozon
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38
greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:42
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:47
greenozon Я зрозумів, просто у багатіїв свій сум...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:52
Yuri_Z написав:greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
янукович підготував ґрунт для "асвабадітєлєй", який щедро фінансував ахметов.
Не підтримав би януковича тоді - ситуація могла б бути зовсім іншою!
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