Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:10
У "Bavl" хтось лупнув на покупку на 9 тис. 900 грн. (цiна 0,33)
А в "Unaf" сьогодні ?перегін?: 20,485 млн. грн. на 73161 акцій.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:30
Даєш Ceen 1 акція по 1 долару!
Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением срашкой поставок газа. Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку срашка ограничивает поставки природного газа. Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:33
ото рижому підфартило
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greenozon
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38
greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:42
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:47
greenozon Я зрозумів, просто у багатіїв свій сум...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:52
Yuri_Z написав:greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
янукович підготував ґрунт для "асвабадітєлєй", який щедро фінансував ахметов.
Не підтримав би януковича тоді - ситуація могла б бути зовсім іншою!
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:30
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила 116 правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках с начала 2022 года. Об этом идет речь на портале Smida.
Согласно данным, восемь правонарушений касались непредставления информации о наличии в структуре собственности лиц, имеющих экономические связи с лицами-резидентами РФ. Из них семь дел — закрыты из-за пояснений, одно ООО “КУА “ТЕРСИН” предоставило неполную информацию. Компания получила штраф в размере 17000 грн.
Отмечается, что 11 правонарушений касались несоблюдения порядка предоставления информации депозитарными учреждениями и центральным депозитарием ценных бумаг в НКЦБФР об объектах права собственности России и ее резидентов. Из них 10 компаний — подали объяснения, согласно которым установили, что требования комиссии выполнены, одно ООО “Таврические ценные бумаги” получило штраф в размере 17 000 грн.\
Среди других нарушений — регулярная промежуточная информация об изменении состава должностных лиц АО НАК “Нафтогаз Украины” за III квартал 2021 года не была размещена на сайте компании в соответствующее время. Также, по результатам мониторинга, комиссия установила, что такая информация отсутствует в системе мониторинга фондового рынка. НАК получил штраф в размере 8500 грн. Кроме того, ПАО “КП МЕДИА” также не разместило на собственном сайте годовую информацию эмитента за 2019 и 2020 годы. За нарушение требований законодательства в отношении компании применили санкцию посредством предупреждения.
Комиссия также выявила правонарушения в деятельности ГП НАЭК Энергоатом, поскольку в системе мониторинга фондового рынка отсутствовала регулярная промежуточная информация компании за IV квартал 2020 года.
Среди других правонарушений, которые выявила комиссия в деятельности компаний: осуществление работы без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, непредставление комиссии нерегулярных административных данных, отказ профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков в проведении проверки, представление недостоверной информации о размере прибыли и т.д.
Ранее сообщалось, что НКЦБФР приняла решение, которым отменила почти все введенные с началом полномасштабного российского вторжения ограничения на работу на рынке капиталов и товарных рынков. (ukrrudprom.ua)
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