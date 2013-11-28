RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2502250325042505

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 30
MHPC по 225
30%
9
UNAF по 295
40%
12
CEEN по 8,4
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:10

У "Bavl" хтось лупнув на покупку на 9 тис. 900 грн. (цiна 0,33)
А в "Unaf" сьогодні ?перегін?: 20,485 млн. грн. на 73161 акцій.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 424
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:30

Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением срашкой поставок газа. Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку срашка ограничивает поставки природного газа. Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.

Даєш Ceen 1 акція по 1 долару!
Yuri_Z
 
Повідомлень: 424
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:33

ото рижому підфартило
greenozon
 
Повідомлень: 14098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38

greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
Yuri_Z
 
Повідомлень: 424
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:42

я за ДТЕК мав на увазі
https://biz.censor.net/resonance/330325 ... at_ahmetov
greenozon
 
Повідомлень: 14098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:47

greenozon Я зрозумів, просто у багатіїв свій сум...
Yuri_Z
 
Повідомлень: 424
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:52

  Yuri_Z написав:greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"


янукович підготував ґрунт для "асвабадітєлєй", який щедро фінансував ахметов.
Не підтримав би януковича тоді - ситуація могла б бути зовсім іншою!
V2
4
 
Повідомлень: 7676
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:30

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила 116 правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках с начала 2022 года. Об этом идет речь на портале Smida.
Согласно данным, восемь правонарушений касались непредставления информации о наличии в структуре собственности лиц, имеющих экономические связи с лицами-резидентами РФ. Из них семь дел — закрыты из-за пояснений, одно ООО “КУА “ТЕРСИН” предоставило неполную информацию. Компания получила штраф в размере 17000 грн.

Отмечается, что 11 правонарушений касались несоблюдения порядка предоставления информации депозитарными учреждениями и центральным депозитарием ценных бумаг в НКЦБФР об объектах права собственности России и ее резидентов. Из них 10 компаний — подали объяснения, согласно которым установили, что требования комиссии выполнены, одно ООО “Таврические ценные бумаги” получило штраф в размере 17 000 грн.\
Среди других нарушений — регулярная промежуточная информация об изменении состава должностных лиц АО НАК “Нафтогаз Украины” за III квартал 2021 года не была размещена на сайте компании в соответствующее время. Также, по результатам мониторинга, комиссия установила, что такая информация отсутствует в системе мониторинга фондового рынка. НАК получил штраф в размере 8500 грн. Кроме того, ПАО “КП МЕДИА” также не разместило на собственном сайте годовую информацию эмитента за 2019 и 2020 годы. За нарушение требований законодательства в отношении компании применили санкцию посредством предупреждения.

Комиссия также выявила правонарушения в деятельности ГП НАЭК Энергоатом, поскольку в системе мониторинга фондового рынка отсутствовала регулярная промежуточная информация компании за IV квартал 2020 года.
Среди других правонарушений, которые выявила комиссия в деятельности компаний: осуществление работы без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, непредставление комиссии нерегулярных административных данных, отказ профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков в проведении проверки, представление недостоверной информации о размере прибыли и т.д.
Ранее сообщалось, что НКЦБФР приняла решение, которым отменила почти все введенные с началом полномасштабного российского вторжения ограничения на работу на рынке капиталов и товарных рынков. (ukrrudprom.ua)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 424
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2502250325042505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 92306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (342)
30.08.2022 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.