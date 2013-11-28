Ідеї: портфель

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила 116 правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках с начала 2022 года. Об этом идет речь на портале Smida.

Согласно данным, восемь правонарушений касались непредставления информации о наличии в структуре собственности лиц, имеющих экономические связи с лицами-резидентами РФ. Из них семь дел — закрыты из-за пояснений, одно ООО “КУА “ТЕРСИН” предоставило неполную информацию. Компания получила штраф в размере 17000 грн.



Отмечается, что 11 правонарушений касались несоблюдения порядка предоставления информации депозитарными учреждениями и центральным депозитарием ценных бумаг в НКЦБФР об объектах права собственности России и ее резидентов. Из них 10 компаний — подали объяснения, согласно которым установили, что требования комиссии выполнены, одно ООО “Таврические ценные бумаги” получило штраф в размере 17 000 грн.\

Среди других нарушений — регулярная промежуточная информация об изменении состава должностных лиц АО НАК “Нафтогаз Украины” за III квартал 2021 года не была размещена на сайте компании в соответствующее время. Также, по результатам мониторинга, комиссия установила, что такая информация отсутствует в системе мониторинга фондового рынка. НАК получил штраф в размере 8500 грн. Кроме того, ПАО “КП МЕДИА” также не разместило на собственном сайте годовую информацию эмитента за 2019 и 2020 годы. За нарушение требований законодательства в отношении компании применили санкцию посредством предупреждения.



Комиссия также выявила правонарушения в деятельности ГП НАЭК Энергоатом, поскольку в системе мониторинга фондового рынка отсутствовала регулярная промежуточная информация компании за IV квартал 2020 года.

Среди других правонарушений, которые выявила комиссия в деятельности компаний: осуществление работы без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, непредставление комиссии нерегулярных административных данных, отказ профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков в проведении проверки, представление недостоверной информации о размере прибыли и т.д.

Ранее сообщалось, что НКЦБФР приняла решение, которым отменила почти все введенные с началом полномасштабного российского вторжения ограничения на работу на рынке капиталов и товарных рынков. (ukrrudprom.ua)