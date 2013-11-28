Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:10
У "Bavl" хтось лупнув на покупку на 9 тис. 900 грн. (цiна 0,33)
А в "Unaf" сьогодні ?перегін?: 20,485 млн. грн. на 73161 акцій.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:30
Даєш Ceen 1 акція по 1 долару!
Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением срашкой поставок газа. Это произошло после того, как в пятницу цены в Германии и Франции выросли более чем на 25%, поскольку срашка ограничивает поставки природного газа. Стоимость электроэнергии в Германии на 2023 год выросла на 6,6% до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:33
ото рижому підфартило
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greenozon
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:38
greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:42
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:47
greenozon Я зрозумів, просто у багатіїв свій сум...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:52
Yuri_Z написав:greenozon
Ага, віджали рідненький Донбасс, завод Азовсталь, ММКІ та головну перлинку "Донбас Арену"
янукович підготував ґрунт для "асвабадітєлєй", який щедро фінансував ахметов.
Не підтримав би януковича тоді - ситуація могла б бути зовсім іншою!
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:30
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила 116 правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках с начала 2022 года. Об этом идет речь на портале Smida.
Согласно данным, восемь правонарушений касались непредставления информации о наличии в структуре собственности лиц, имеющих экономические связи с лицами-резидентами РФ. Из них семь дел — закрыты из-за пояснений, одно ООО “КУА “ТЕРСИН” предоставило неполную информацию. Компания получила штраф в размере 17000 грн.
Отмечается, что 11 правонарушений касались несоблюдения порядка предоставления информации депозитарными учреждениями и центральным депозитарием ценных бумаг в НКЦБФР об объектах права собственности России и ее резидентов. Из них 10 компаний — подали объяснения, согласно которым установили, что требования комиссии выполнены, одно ООО “Таврические ценные бумаги” получило штраф в размере 17 000 грн.\
Среди других нарушений — регулярная промежуточная информация об изменении состава должностных лиц АО НАК “Нафтогаз Украины” за III квартал 2021 года не была размещена на сайте компании в соответствующее время. Также, по результатам мониторинга, комиссия установила, что такая информация отсутствует в системе мониторинга фондового рынка. НАК получил штраф в размере 8500 грн. Кроме того, ПАО “КП МЕДИА” также не разместило на собственном сайте годовую информацию эмитента за 2019 и 2020 годы. За нарушение требований законодательства в отношении компании применили санкцию посредством предупреждения.
Комиссия также выявила правонарушения в деятельности ГП НАЭК Энергоатом, поскольку в системе мониторинга фондового рынка отсутствовала регулярная промежуточная информация компании за IV квартал 2020 года.
Среди других правонарушений, которые выявила комиссия в деятельности компаний: осуществление работы без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, непредставление комиссии нерегулярных административных данных, отказ профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков в проведении проверки, представление недостоверной информации о размере прибыли и т.д.
Ранее сообщалось, что НКЦБФР приняла решение, которым отменила почти все введенные с началом полномасштабного российского вторжения ограничения на работу на рынке капиталов и товарных рынков. (ukrrudprom.ua)
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:06
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за июль выросла на 0,3 процентных пункта до 30%, или на 24,2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Среди банковской системы государственным банкам в целом удалось сократить портфель проблемных кредитов на 1,26 п.п. до 45,2%. Исключением является Приватбанк, доля NPL которого выросла на 0,6 п.п. до 67,07%.
Также доли неработающих кредитов выросли у иностранных банковских групп (на 1,74 п.п. до 11,81%) и в банках с частным капиталом (на 1,08 п.п. до 14,64%). (epravda.com.ua)
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:11
Если не будет снята блокада с черноморских портов Украины или мировые стальные цены не станут расти, меткомбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” придется полностью остановить. Об этом сообщил CEO предприятия Мауро Лонгобардо в комментарии Financial Times.
Относительно 26 тыс. сотрудников, которые все еще работают на заводе, он сказал, что поддержка компании “не может быть вечной”. Сейчас АМКР работает по одной домной из 4, выпуская несколько тысяч тонн продукции. Она отгружается преимущественно украинским покупателям.
“Без морских портов металлургии в Украине нет. Мы сделали все, что могли”, — сказал М. Лонгобардо.
Сейчас экспорт стали для АМКР через страны Европы убыточен. Комбинат пытался вывозить метпродукцию в Польшу, но дополнительные транспортные расходы составили $100-130/т. Более того, падение мировой конъюнктуры летом привело к тому, что производственная себестоимость АМКР превысила на $120/т уровень рыночных цен.
Ранее заместитель министр экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка говорил, что Украина рассматривает возможность расширить действие стамбульского соглашения, которое позволило разблокировать порты для экспорта зерна на другие товары, в частности, продукцию металлургии. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что РФ готова рассматривать возможность разблокирования экспорта украинского металла через черноморские порты исключительно при отмене санкций против российских металлургов.
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