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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2503250425052506

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 30
MHPC по 225
30%
9
UNAF по 295
40%
12
CEEN по 8,4
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:38

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года оно сократится на 33,2%.
Yuri_Z
 
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