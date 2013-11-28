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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2504250525062507

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2 5 31
MHPC по 225
29%
9
UNAF по 295
39%
12
CEEN по 8,4
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:53

Лол (Герчик):
https://hkar.ru/16wcj

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:18

bavl

Какой гордый птицА:
https://hkar.ru/16wcK
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:47

Лед тронулся, господа присяжные заседатели...

Нафта сорту брент зараз 89,6 ... далі буде
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:04

Для початку варто повторити початок 21 року
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/brent/

а далі .. буде далі :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:55

Re: Ідеї: портфель

88
криза везде
nekefer
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