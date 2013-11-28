RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2504250525062507

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:53

Лол (Герчик):
https://hkar.ru/16wcj

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
Yuri_Z
 
Повідомлень: 439
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:18

bavl

Какой гордый птицА:
https://hkar.ru/16wcK
Yuri_Z
 
Повідомлень: 439
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:47

Лед тронулся, господа присяжные заседатели...

Нафта сорту брент зараз 89,6 ... далі буде
Yuri_Z
 
Повідомлень: 439
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:04

Для початку варто повторити початок 21 року
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/brent/

а далі .. буде далі :)
greenozon
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 01.06.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:55

Re: Ідеї: портфель

88
криза везде
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 24.10.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:43

УБ

Уважаемые, подскажите, как сейчас торговать на убиенной, хто дает доступ!?
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:52

yumar
наразі лише Фрідом Фінанс (Україна) і їх онлайн площадка Трейдернет
https://tradernet.ua/terminal

ще можна через Універ, але там все вручну... (кам'яний вік..)
greenozon
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 01.06.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 2504250525062507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 92429
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4482)
13.09.2022 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.